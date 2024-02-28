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Китай

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Пересмотренный Закон о защите государственной тайны принят на 8-й сессии ПК ВСН

Пекин, 27 февраля /Синьхуа/ -- Пересмотренный Закон КНР о защите государственной тайны был принят во вторник на 8-й сессии Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей /ПК ВСНП/ 14-го созыва и вступит в силу 1 мая 2024 года.

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