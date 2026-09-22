Лера Кудрявцева призвала подписчиков верить слухам и винить ее

Лера Кудрявцева дала комментарий после интервью телеведущей и экс-подругой Екатериной Гордон. Она отметила, что не хочет никому ничего доказывать, и иронично посоветовала верить слухам и винить ее.
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