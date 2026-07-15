Происшествия
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Происшествия

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Председателю Следственного комитета России будет представлен доклад о ходе расследования уголовного дела по факту смерти жительницы Ставропольского края

Председателю Следственного комитета России будет представлен доклад о ходе расследования уголовного дела по факту смерти жительницы Ставропольского края

В социальных медиа размещено обращение супруга и родственников жительницы города Пятигорска к Председателю СК России, в котором они сообщают, что в июле 2025 года женщина и её ребёнок скончались при родах вследствие ненадлежащего оказания медицинской помощи.

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