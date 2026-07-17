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Искусство

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«Блондинка в законе»: нашли 8 киноляпов в комедиях с Риз Уизерспун

«Блондинка в законе»: нашли 8 киноляпов в комедиях с Риз Уизерспун

В июле на Amazon Prime Video вышел сериал «Эль» — предыстория культовой комедии «Блондинка в законе» с Риз Уизерспун в главной роли.

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