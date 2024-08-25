🔥В селе Донское Симферопольского района загорелся частный дом По информации ГУ МЧС России по Крыму, загорелся второй этаж здания.
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🔥В селе Донское Симферопольского района загорелся частный дом По информации ГУ МЧС России по Крыму, загорелся второй этаж здания.