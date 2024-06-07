31 декабря в России могут официально сделать выходным днём на постоянной основе, заявил глава Минтруда Антон Котяков.
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31 декабря в России могут официально сделать выходным днём на постоянной основе, заявил глава Минтруда Антон Котяков.