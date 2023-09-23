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Заммэра Красноярска Веретельникова задержали за злоупотребление полномочиями

Заммэра Красноярска Веретельникова задержали за злоупотребление полномочиями

Руководитель департамента градостроительства Красноярска Дмитрий Веретельников стал фигурантом дела о превышении полномочий, сообщает NGS24.

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Комментарии
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Evgenija Palette
На днях телевидение показало УГРЮМ-РЕКУ... Прекрасный подбор актеров (хоть фильм и не новый, хочется еще и еще раз сказать об этом)... Но особый восторг это - ПОЛИЦЕЙСКИЕ НАРЯДЫ, которые время от времени приходили к преступникам и негодяем... ВОСТОРГ! За нейтральным &quot;СТЫДНО, СУДАРЬ!&quot; - такая СИЛА, такая НЕПОДКУПНОСТЬ... (конечно, было и такое... Людишки-то они и есть людишки... Шалят, время от времени...)... Но, вцелом - впечатление - БРОНИ! ЗАКОНА! (без повышения зарплат судьям в  особо тяжелые времена)...
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15 час.
Evgenija Palette
Вот, бы к Веретельникову и другим таким же &quot;смельчакам&quot;, направить хотя бы по одному такому наряду...
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15 час.

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