Заммэра Красноярска Веретельникова задержали за злоупотребление полномочиями

Evgenija Palette

На днях телевидение показало УГРЮМ-РЕКУ... Прекрасный подбор актеров (хоть фильм и не новый, хочется еще и еще раз сказать об этом)... Но особый восторг это - ПОЛИЦЕЙСКИЕ НАРЯДЫ, которые время от времени приходили к преступникам и негодяем... ВОСТОРГ! За нейтральным "СТЫДНО, СУДАРЬ!" - такая СИЛА, такая НЕПОДКУПНОСТЬ... (конечно, было и такое... Людишки-то они и есть людишки... Шалят, время от времени...)... Но, вцелом - впечатление - БРОНИ! ЗАКОНА! (без повышения зарплат судьям в особо тяжелые времена)...