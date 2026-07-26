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Царьград

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Сливавший русским данные офицер ВСУ пошёл на повышение

Сливавший русским данные офицер ВСУ пошёл на повышение

Сдал батальон и стал подполковником: провал разведки или дефицит кадров?Офицер элитного подразделения украинской армии, сливавший секретную информацию русским, не просто избежал наказания, но и внезапно взлетел по служебной лестнице.

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