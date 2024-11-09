Как купить квартиру, если нет денег Сергеева ТатьянаПокупка квартиры – важное решение, которое позволяет человеку решать многие проблемы, но что сделать и как купить квартиру, если нет денег? Вот какие решения предлагают специалисты в каждом конкретном случае.
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