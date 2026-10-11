Американский юрист: сделка по дизелю ставит российские НПЗ под защиту США

«Спасибо, Россия!» — Трамп под аплодисменты поблагодарил русских за поставки миллионов тонн дизельного топлива «Спасибо, Россия!» — президент США Дональд Трамп под аплодисменты поблагодарил русских за поставки миллионов тонн дизельного топлива.