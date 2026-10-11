«Спасибо, Россия!» — Трамп под аплодисменты поблагодарил русских за поставки миллионов тонн дизельного топлива «Спасибо, Россия!» — президент США Дональд Трамп под аплодисменты поблагодарил русских за поставки миллионов тонн дизельного топлива.
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Кто наводит через спутники ракеты на наши НПЗ ? Ответ : США...И будут продолжать наводить... Получая наш дизель ...Плитсюр !
Толковая многоходовка. Вангую-Трамп покупает росдиз и продает его зеле . Все довольны все смеются и хлопают в ладошки . Санкции приостановлены , бензобарыги в наваре, наш кормчий снова порешал , 58% счастливы - улыбаются и машут . Вопрос если все счастливы , то почему нам трут в ухИ , что у нас проблемы и нпз на ремонте. И почему бенз по 110 если все работает как часы ? Или сломались только бензиновые варочные котелки , а дизовые пашут без проблем. Так же вопрос , а зачем мы у корейцев диз покупаем? Хотя о чем это я - это же толковая многоходовка.
"Бог" дал, "бог" взял. Завтра опять заведут волынку - опять обманули
Начало статьи просто феерическое! Марцинкевич, чмо, давай за баранку и дуй в Крым с дизелем на борту, его же много, придурок!
А Зеле пора уже вбивать кол в ж...! Жидо-бандеровская погань давно заслужила такую "награду".
"Спасибо, Россия!" - растянутый во времени ответ на ельцыновское: "Боже! Благослови Америку!"?? Ну-ну-с...
Трамп звонил зеле и просил,что бы не уничтожал Российские НПЗ,в случае неповиновения отключит старлинк.Но он не внял и продолжил жечь наши НПЗ,вот и всё,старлинк работает.