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Американский юрист: сделка по дизелю ставит российские НПЗ под защиту США

Американский юрист: сделка по дизелю ставит российские НПЗ под защиту США

«Спасибо, Россия!» — Трамп под аплодисменты поблагодарил русских за поставки миллионов тонн дизельного топлива «Спасибо, Россия!» — президент США Дональд Трамп под аплодисменты поблагодарил русских за поставки миллионов тонн дизельного топлива.

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Михаил михаилизменено

Толковая многоходовка. Вангую-Трамп покупает росдиз и продает его зеле . Все довольны все смеются и хлопают в ладошки . Санкции приостановлены , бензобарыги в наваре, наш кормчий снова порешал , 58% счастливы - улыбаются и машут . Вопрос если все счастливы , то почему нам трут в ухИ , что у нас проблемы и нпз на ремонте. И почему бенз по 110 если все работает как часы ? Или сломались только бензиновые варочные котелки , а дизовые пашут без проблем. Так же вопрос , а зачем мы у корейцев диз покупаем? Хотя о чем это я - это же толковая многоходовка.