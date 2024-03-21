Спикер парламента Республики Сербской заявил об ожидании Макроном встречи с лидером РФ

Последние заявления президента Франции Эммануэля Макрона об отправке наземных войск на Украину служат призывом к переговорам с лидером России Владимиром Путиным, заявил «Известиям» спикер парламента Республики Сербской Ненад Стевандич.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии