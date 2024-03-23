Воробьёв: список погибших при теракте в "Крокус Сити Холле" опубликуют в 10:00

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв утром в субботу, 23 марта, сообщил, что в больницах столицы и региона остаются 115 человек, включая пятерых детей, пострадавших в результате случившегося в "Крокус Сити Холле" (Crocus City Hall).
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