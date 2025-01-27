Депутат Гусев призвал остановить торговлю украинскими конфетами на маркетплейсах

Первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев направил обращение президенту ассоциации компаний интернет-торговли Артёму Соколову с предложением разработать единую политику для маркетплейсов, которая остановит торговлю украинскими товарами независимо от заявленного места их производства.