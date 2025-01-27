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Депутат Гусев призвал остановить торговлю украинскими конфетами на маркетплейсах

Депутат Гусев призвал остановить торговлю украинскими конфетами на маркетплейсах

Первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев направил обращение президенту ассоциации компаний интернет-торговли Артёму Соколову с предложением разработать единую политику для маркетплейсов, которая остановит торговлю украинскими товарами независимо от заявленного места их производства.

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