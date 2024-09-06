Horo.ru & Ignio.com: Близнецы. Еженедельный ювелирный гороскоп за 9 - 15 сентября

Обзаведитесь талисманом с халцедоном голубоватой окраски, и вы увидите, что постепенно дела пойдут на лад, ведь халцедон помогает владельцу приобрести уверенность в себе и авторитет в глазах близких людей, коллег и даже просто знакомых.