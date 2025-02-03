Кто родился 4 февраля

Вячеслав Викторович Володин (61 год), председатель Государственной Думы. Занимал должности заместителя председателя Саратовской областной думы, первого заместителя председателя правительства и вице-губернатора области.
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