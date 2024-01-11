Американский сенатор Шумер: Нужно быстрее принять решение о дальнейшей помощи Украине, которая переживает опасный момент

Если Сенат как можно быстрее не поддержит выделение средств на помощь Украине, конфликт вскоре завершится победой России, отметил сенатор Чак Шумер.
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