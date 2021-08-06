Спорт Уик-Энд

4 подписчика

6 августа: вторая медаль для России - серебро

Российский боксёр Муслим Гаджимагомедов стал серебряным призёром Олимпиады-2020 в Токио. В финале (весовая категория до 91 кг) наш спортсмен Гаджимагомедов уступил кубинцу Хулио Сесарула Крусу со счётом 0:5.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх