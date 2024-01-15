Раджаб 2024: священный месяц, пост и ночь Мирадж в жизни мусульман Ольга Вайленко12 января 2024 года мусульмане начали поклонение Аллаху в месяце Раджаб, считаемом священным.
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