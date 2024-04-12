Франция "разрушила" санкции: Контракт с Россией заключён надолго. Всему виной точные калибровки

Наталья Иванова "Франция приняла неожиданное решение и заключила долгосрочный контракт с Россией на поставку сжиженного газа." - лягушатники принимают решения какие контракты заключать с Россией??? А "наши" и рады стараться - бегут впереди паровоза что бы снабжать фашистов- что бы те в свою очередь больше убили НАШИХ ребят на фронте. Соскучилось "наше" правительство по тусовочкам - спят и видят, как снова будут в дёсна долбиться с лягушатниками.

Вадим Лебедев Этим показательно - всему миру и главное Мерикосам и Бриттам, что все их фантазии и потуги на доминирование в мире - НИЧТО! Может ещё кто, призадумается и перестанет мыслить по старому. Мир стремительно меняется и изменится - кто во время не образумится, останется ни с чем.