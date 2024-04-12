Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 329 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • vagas Karlito
    Пора давно их погонять слегонца по Славянску!)) Надо что бы  сразу не заладилось у этих  интервентов!))Подразделение фра...
  • Раиса Мелькумова
    Куда ни кинь, везде жульё, во всех сферах… караул! Кому верить, как жить нашим детям и внукам?Наводнение в Орск...
  • brigadier21 Snytsarienko
    Основная проблема, связанная с французами - это установка ими подвижных точек с выдвижными 20 метровыми штангами конт...Подразделение фра...

Франция "разрушила" санкции: Контракт с Россией заключён надолго. Всему виной точные калибровки

Франция "разрушила" санкции: Контракт с Россией заключён надолго. Всему виной точные калибровки

Франция приняла неожиданное решение и заключила долгосрочный контракт с Россией на поставку сжиженного газа.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Наталья Иванова
&quot;Франция приняла неожиданное решение и заключила долгосрочный контракт с Россией на поставку сжиженного газа.&quot; - лягушатники принимают решения какие контракты заключать с Россией??? А &quot;наши&quot; и рады стараться - бегут впереди паровоза что бы снабжать фашистов- что бы те в свою очередь больше убили НАШИХ ребят на фронте. Соскучилось &quot;наше&quot; правительство по тусовочкам - спят и видят, как снова будут в дёсна долбиться с лягушатниками.
Ответить
14 час.
Вадим Лебедев
Этим показательно - всему миру и главное Мерикосам и Бриттам, что все их фантазии и потуги на доминирование в мире - НИЧТО! Может ещё кто, призадумается и перестанет мыслить по старому. Мир стремительно меняется и изменится - кто во время не образумится, останется ни с чем.
Ответить
8 час.
Eduard
Это их дело,хватит слушать посторонние страны типа США,союзничество не рабство!
Ответить
3 час.

Картина дня

наверх
Задать вопрос доктору