Франция приняла неожиданное решение и заключила долгосрочный контракт с Россией на поставку сжиженного газа.
Франция "разрушила" санкции: Контракт с Россией заключён надолго. Всему виной точные калибровки
Комментарии
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Наталья Иванова
"Франция приняла неожиданное решение и заключила долгосрочный контракт с Россией на поставку сжиженного газа." - лягушатники принимают решения какие контракты заключать с Россией??? А "наши" и рады стараться - бегут впереди паровоза что бы снабжать фашистов- что бы те в свою очередь больше убили НАШИХ ребят на фронте. Соскучилось "наше" правительство по тусовочкам - спят и видят, как снова будут в дёсна долбиться с лягушатниками.
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14 час.
Вадим Лебедев
Этим показательно - всему миру и главное Мерикосам и Бриттам, что все их фантазии и потуги на доминирование в мире - НИЧТО! Может ещё кто, призадумается и перестанет мыслить по старому. Мир стремительно меняется и изменится - кто во время не образумится, останется ни с чем.
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8 час.
Eduard
Это их дело,хватит слушать посторонние страны типа США,союзничество не рабство!
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3 час.
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