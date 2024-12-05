Россияне рассказали о своих мечтах

Среди материальных желаний, которые не удастся реализовать, 89% россиян назвали покупку квартиры. В то же время 35% россиян хотели бы обновить свой личный транспорт и считают, что приобрести новое авто вполне реально.
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