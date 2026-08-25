Британский урок для России: кто на самом деле содержит мигрантов и почему коренное население платит за всех Долгие годы западные политики и медиа убеждали нас, что массовая миграция — это благо для экономики, что приезжие заполняют вакансии, которые не хотят занимать местные, и что без них экономика просто задохнется.