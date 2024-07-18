Трамп делает выбор в пользу «настоящего мира» путем переговоров с «враждебным государством»

Нормализацию дипломатических отношений с Россией Трамп впервые предложил в 2017 году. Во время скандала RussiaGate президент Трамп был обвинен в госизмене, «после того как Трамп похвалил реакцию Владимира Путина на новые санкции».
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