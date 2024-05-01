«Авангард» объявил об уходе олимпийского чемпиона по хоккею Телегина

«Авангард» сообщил об уходе пяти хоккеистов в связи с истечением срока контракта. Как сообщает пресс-служба клуба, «Авангард» покинули пять хоккеистов — защитники Богдан Киселевич и Егор Рыков, а также нападающие Иван Телегин, Райан Спунер и Дамир Жафяров.