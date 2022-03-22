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Испания потребовала от ЕС создать механизм реагирования на ЧП в энергетике

Испания потребовала от ЕС создать механизм реагирования на ЧП в энергетике

Премьер-министр Испании Педро Санчез заявил, что Европейский союз должен создать механизм реагирования на чрезвычайные происшествия в энергетике, подобные реакции нефтегазового рынка на антироссийские санкции, сообщает газета The Financial Times.

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