Испания потребовала от ЕС создать механизм реагирования на ЧП в энергетике

Премьер-министр Испании Педро Санчез заявил, что Европейский союз должен создать механизм реагирования на чрезвычайные происшествия в энергетике, подобные реакции нефтегазового рынка на антироссийские санкции, сообщает газета The Financial Times.
Премьер-министр Испании Педро Санчез заявил, что Европейский союз должен создать механизм реагирования на чрезвычайные происшествия в энергетике, подобные реакции нефтегазового рынка на антироссийские санкции, сообщает газета The Financial Times.
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