В "Зарядье" проведут фестиваль ко Дню российской науки

Известия/Андрей Эрштрем Ко Дню российской науки 10 и 11 февраля в парке "Зарядье" пройдет фестиваль, гости которого смогут познакомиться с достижениями отечественной науки и узнать больше об устройстве окружающего мира.
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