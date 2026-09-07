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Тульские новости

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В Щекинском районе отремонтировали дорогу Житово-Лихачево

В Щекинском районе отремонтировали дорогу Житово-Лихачево

Участок дороги в деревне Житово-Лихачево отремонтировали спустя 48 лет после его отсыпки перед визитом Леонида Брежнева.

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