Lavrov Says 'Start Of Real War' Emerging As Russia Deepens Diplomatic Freeze With Germany More tit-for-tat between Russia and Germany amid a deepening diplomatic freeze related to the Ukraine war: the Kremlin announced on Monday that it is closing Germany's consulate in St.
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