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Zero Hedge

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Lavrov Says 'Start Of Real War' Emerging As Russia Deepens Diplomatic Freeze With Germany

Lavrov Says 'Start Of Real War' Emerging As Russia Deepens Diplomatic Freeze With Germany

Lavrov Says 'Start Of Real War' Emerging As Russia Deepens Diplomatic Freeze With Germany More tit-for-tat between Russia and Germany amid a deepening diplomatic freeze related to the Ukraine war: the Kremlin announced on Monday that it is closing Germany's consulate in St.

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