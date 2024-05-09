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Михайлов о турне «России 25»: «Рано или поздно ИИХФ и МОК протрезвеют и попросят нас вернуться. Очень важно, что мы проводим такие турниры в условиях железного занавеса»

– Сегодня сборная «России 25» играет очередной матч Тура против сборной Беларуси в Туле – не чужом для вас городе, клубу которого присвоена ваша фамилия.

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