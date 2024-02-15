Компания Airbus терпит убытки

В прошлом году Airbus получила прибыль в размере 3,789 миллиарда евро (4,065 миллиарда долларов), что на 11% меньше рекорда 2022 года, несмотря на увеличение поставок коммерческих самолетов до 735 единиц, что выше цели, поставленной европейской группой авиакомпаний.
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