Компания Airbus терпит убытки

В прошлом году Airbus получила прибыль в размере 3,789 миллиарда евро (4,065 миллиарда долларов), что на 11% меньше рекорда 2022 года, несмотря на увеличение поставок коммерческих самолетов до 735 единиц, что выше цели, поставленной европейской группой авиакомпаний.