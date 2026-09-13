Александр Розенбаум поделился секретом долголетия в 75-летие

В 75-летие Александр Розенбаум рассказал, что основой долголетия является труд. Начав музыкальную карьеру после работы врачом в Ленинграде, он стал народным артистом России, написав более 850 песен, и получил орден "За заслуги перед Отечеством" II степени в 2021 году.