В ДНР ВФУ убили и ранили 39 мирных жителей с 16 по 23 декабря — СЦКК

За неделю вооруженными формированиями Украины (ВФУ) были убиты 13 мирных жителей, 26 гражданских лиц получили ранения различной степени тяжести, 23 декабря сообщает Совместный центр по контролю и координации (СЦКК) в ДНР в своем Telegram-канале.