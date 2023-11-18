Карлос Сайнс: У меня до сих пор плохое настроение из-за штрафа

Карлос Сайнс: У меня до сих пор плохое настроение из-за штрафаFerrariИспанский пилот Ferrari Карлос Сайнс после второго места в квалификации Гран При Лас-Вегаса признался, что до сих пор не отошёл от штрафа, полученного после аварии на свободных заездов.