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Свежие комментарии

  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Василиса Володина предсказала судьбу России

Многие интересуются, что произошло с Василисой Володи-ной после её ухода из шоу «Давай поженимся!». Астролог продолжает заниматься своей основной деятельностью, проводя консультации и развивая свои онлайн-ресурсы.

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