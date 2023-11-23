Президент Чехии: Россия остается главной угрозой для Европы

Президент Чехии Петр Павел заявил, что страны НАТО рассматривают Россию как главную угрозу в Европе. По его словам, армии альянса готовятся к возможному конфликту высокой интенсивности на европейской территории, сообщает издание Blesk.
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