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Песков: Auchan и Nestlé связаны с недружественными странами

Песков: Auchan и Nestlé связаны с недружественными странами

При принятии решения о передаче под временное управление российских активов компаний Nestlé и «Ашан» учитывалось, что речь идет о компаниях из недружественных стран.

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