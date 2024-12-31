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Велемудр. Мир тесен.

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  • Геннадий Свешников
    Сон-это единственное состояние когда мы встречаемся с близкими и родными,по ту сторону жизни.Смерти нет
  • Валерий Холодок
    Здравствуйте все. Здравствуйте, Александр Николаевич. https://yandex.ru/video/preview/13436451916135084797 Наиболее б...Смерти нет
  • Александр Николаевич
    Смерть это дословно Смена Реальности...Смерти нет

Смерти нет

Смерти нет

Человечество всегда мучительно пыталось ответить на вопрос: есть ли жизнь после смерти или в момент физического ухода мы исчезаем навсегда.

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Комментарии
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Александр Николаевич
Смерть это дословно Смена Реальности...
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15 час.
Валерий Холодок
Здравствуйте все. Здравствуйте, Александр Николаевич. https://yandex.ru/video/preview/13436451916135084797 Наиболее близко для меня комментирование этой статьи в источнике Alex2025. А по сути: сейчас информации довольно много, только вот не каждый( абсолютное меньшинство) дают себе труд собрать эту информацию и сделать вывод на эту тему. Рождение- Смерть, как всё это связано? Реальность- это что? После Нового года попробую объяснить, как сам понимаю, а пока не буду грузить вас этой инфой. Всем всего доброго и удачи в делах в новом году.
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yandex
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14 час.
Геннадий Свешников
Сон-это единственное состояние когда мы встречаемся с близкими и родными,по ту сторону жизни.
Ответить
10 час.

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