Смерти нет

Валерий Холодок

Здравствуйте все. Здравствуйте, Александр Николаевич. https://yandex.ru/video/preview/13436451916135084797 Наиболее близко для меня комментирование этой статьи в источнике Alex2025. А по сути: сейчас информации довольно много, только вот не каждый( абсолютное меньшинство) дают себе труд собрать эту информацию и сделать вывод на эту тему. Рождение- Смерть, как всё это связано? Реальность- это что? После Нового года попробую объяснить, как сам понимаю, а пока не буду грузить вас этой инфой. Всем всего доброго и удачи в делах в новом году.