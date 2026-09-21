Опасные игры

В Росатоме сообщили о падении беспилотника на охладительную башню энергоблока №1 Курской АЭС-2. Энергоблок продолжает работать на полной мощности.
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