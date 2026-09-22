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MWM: Россия строит большую подземную фабрику по производству ударных беспилотников

MWM: Россия строит большую подземную фабрику по производству ударных беспилотников

В России возводятся масштабные подземные производственные объекты на территории промышленного комплекса «Алабуга» в Татарстане с целью обезопасить быстро растущие мощности по выпуску ударных беспилотников, где РФ выходит на передовые позиции.

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