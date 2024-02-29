Шольц раскрыл правду: Британия и Франция, действительно, активно помогают убивать русских

Великобритания обвиняет Германию в «вопиющем злоупотреблении разведданными» после того, как канцлер Олаф Шольц заявил, что британские и французские военные помогают Украине запускать ракеты большой дальности по русским.
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