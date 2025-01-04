Российские силы освободили село Надия в Луганской народной республике, сообщили в Минобороны страны. В ведомстве указали, что взять населенный пункт под контроль удалось подразделениям группировки войск «Запад» в результате успешных наступательных действий.
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