В народном календаре — Павлов день. Слышите капель? Вот оно и есть, обычно с 20 марта капели становятся обычным явлением.
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В народном календаре — Павлов день. Слышите капель? Вот оно и есть, обычно с 20 марта капели становятся обычным явлением.