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ФСИН России заменит все иностранное оборудование на российские аналоги

ФСИН России заменит все иностранное оборудование на российские аналоги

ФСИН России начнёт полную замену иностранного оборудования на российские аналоги. Заместитель директора Сергей Щербаков заявил о важности импортозамещения для усиления безопасности и следование указам президента и правительства.

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