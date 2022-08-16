«Вы вообще в себе — такое показывать?» Российское ТВ взялось перевоспитывать секс-работниц. Как это разъярило зрителей?

Кадр: реалити-шоу «Рабы любви» / Пятница! «Они дарят другим любовь. Но сами стали ее рабами», — с этой фразы началась первая серия реалити-шоу «Рабы любви» на телеканале «Пятница!».
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