Новый указ для пожилых граждан в возрасте от 59 до 83 лет: их ожидает приятный сюрприз с 18 августа Юлия ЧелкановаС 18 августа этого года для людей в возрасте от 59 до 83 лет открывается уникальная возможность, предложенная местными органами власти.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии