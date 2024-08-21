Новый указ для пожилых граждан в возрасте от 59 до 83 лет: их ожидает приятный сюрприз с 18 августа Юлия ЧелкановаС 18 августа этого года для людей в возрасте от 59 до 83 лет открывается уникальная возможность, предложенная местными органами власти.