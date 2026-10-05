Владимира Владимировича надо слушать, Россия не даст нам перемирия – нацист Дикий

Украина не получит никакой передышки в виде энергетического или любого другого перемирия от России, потому что РФ заинтересована в капитуляции Украины.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- АМ «Газпром» не отда...
- АМ «Предложим Европе...
- Экс-советник Пути...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым