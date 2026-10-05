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Владимира Владимировича надо слушать, Россия не даст нам перемирия – нацист Дикий

Владимира Владимировича надо слушать, Россия не даст нам перемирия – нацист Дикий

Украина не получит никакой передышки в виде энергетического или любого другого перемирия от России, потому что РФ заинтересована в капитуляции Украины.

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