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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Карлос Сайнс о дожде в Канаде: «Вопрос только в том, насколько хорошо машина справится с прогревом шин до оптимальной температуры»

Сайнс подвел итоги пятничных практик перед Гран-при Канады. Пилот «Феррари» отметил, что команда постаралась извлечь пользу из проведения свободных заездов в переменчивых условиях, чтобы добиться прогресса в прогреве шин.

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