Удары ядерным оружием по России сократят продолжительность войны – британский политик

В отношении России было бы совершенно справедливо нанести такие же удары, как совершили США против японских городов Хиросима и Нагасаки.
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ХА! А одна бомбочка по Англии и все . Останутся одни воспоминания.
Он ответа не боится????