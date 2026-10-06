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Удары ядерным оружием по России сократят продолжительность войны – британский политик

Удары ядерным оружием по России сократят продолжительность войны – британский политик

В отношении России было бы совершенно справедливо нанести такие же удары, как совершили США против японских городов Хиросима и Нагасаки.

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