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Добрый Мир

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Российский ядерный двигатель РД-0410 — прорыв, который изменит космос навсегда

Российский ядерный двигатель РД-0410 — прорыв, который изменит космос навсегда

Представьте космический корабль, способный долететь до Марса за 40 дней вместо 9 месяцев. Фантастика? Вовсе нет.

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