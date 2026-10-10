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Царьград

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Шкловский район стал лидером жатвы-2026 в Могилевской области

Шкловский район стал лидером жатвы-2026 в Могилевской области

Шкловский район занял первое место по итогам уборочной кампании 2026 года в Могилевской области с урожайностью 46,6 ц/га и вкладом в общий каравай региона более 149 тыс.

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