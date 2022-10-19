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Дрэймонд Грин – о драке с Джорданом Пулом: «Даже не представлял, насколько это видео взорвало Интернет»

Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин признался, что понятия не имел, как сильно распространилось видео, на котором он бьет своего партнера по команде Джордана Пула на тренировке.

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